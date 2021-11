DAMA il nuovo singolo di Genny Wiro in uscita il 10 novembre 2021, per Orangle Records e Rosso di Sera edizioni, è un brano dalle sonorità impattanti, dove si percepisce nella scrittura la maturità e la consapevolezza dell’artista, nell’imporsi in una scena Urban sempre più fitta.

Il Video diretto dalla Badbros production, riesce a far vibrare ancora di più il brano. Bisogna vederlo!

Chi è Genny Wiro

All’anagrafe Gennaro Vicedomini, nasce a Napoli, nel quartiere Traiano, il 21 Maggio del 1987.

Dal 2012 Wiro diventa membro e cofondatore del collettivo keep it real che ben presto diventerà il suo punto di riferimento, la sua fam.

Passano circa 5 anni dove con la crew, che diventata poi un etichetta, riesce a “sfornare” il primo “Ep” un disco di collettivo “Fallo realmente vol. 1” e “In Wiro Veritas” il primo disco solista, video di alta qualità e impatto emotivo , molti singoli alcuni dei quali con featuring dal calibro di DopeOne ,PeppOh ,Marcello Coleman, Morfuco, Tonico70, Sabsista, Gianni Fiorellino, Miss Fritty. E tanti altri.