Gavi dei Gavi La Scolca Life Style Generation

FIRENZE, Italia, 20 novembre 2021 /PRNewswire/ — La Scolca propone una ricerca continua di “somiglianza” e condivisione di valori, interessi e passioni sui quali costruire un legame autentico e duraturo con partners d’eccellenza con i quali competere a livello internazionale. Dalle caratteristiche del vino, ai nuovi metodi di acquisto online e fidelizzazione dei clienti, alle wine tasting experiencetailor made in cantina e in eventi internazionali.

Un concept di lifestyle contemporaneo, interpretato dal Gavi dei Gavi “black label” vino ambassador dell’azienda da 102 anni, che ha l’obiettivo di coinvolgere e rendere protagonisti assoluti una comunità di lovers eclettici ed aperti ad esperienze diverse. Da chi adora il polo e partecipa alle competizioni internazionali come la Berenberg German Polo Masters Sylt, a chi solca i mari con i prestigiosi motoscafi firmati Ferretti Group o chi semplicemente sogna la propria “private Island” o sceglie altre strade da percorrere magari con una Bentley Continental GT Speed.

Una nuova partnership con Coravin, con il quale si possono degustare anche le etichette più prestigiose ed impegnative della Maison La Scolca di Gavi, per una moderna idea di lusso esperienziale come risposta ai nuovi bisogni di sostenibilità di una società in continua evoluzione e che ha subito cambiamenti epocali ed irreversibili, ed una risposta rassicurante e transgenerazionale.

Colori, suoni, sapori musiche e atmosfere – ma soprattutto uno “state of mind” – che trasportano chi sceglie il Brand La Scolca in una nuova dimensione di lifestyle, non più e non solo concepita come possesso ma come bien vivre, ovvero saper vivere bene e non perdere mai la capacità di emozionarsi. In poche parole passione, audacia, contemporaneità

Un viaggio intorno al mondo che tocca le capitali più glamour: Sylt, Milano, Cannes, Genova, Montecarlo, Ft Lauderdale, Miami e tutte le destinations più ambite dai globe-trotter. Qui oggi si trova La Scolca con nuovi eventi e nuove sfide.

www.lascolca.net



Instagram: @lascolca_official

Facebook: @LaScolca

La Scolca Azienda Vitivinicola