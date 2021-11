Freddie Mercury, Hard Rock Cafe lo ricordano il 5 settembre, giorno della nascita

Gli Hard Rock Cafe italiani, uniti, per commemorare Freddie Mercury. Ma non lo faranno a trent’anni dalla scomparsa, avvenuta a Londra il 24 novembre 1991, ma nella data della nascita, avvenuta a Zanzibar il 5 settembre 1946. Giornata mondiale, dunque, a Firenze, Roma e Venezia del ‘Freddie for a Day’, per rivivere il mito di Mercury e dei Queen, e per raccogliere fondi a favore della Mercury Phoenix Trust, un’organizzazione di volontariato, attiva in tutto il mondo nella ricerca e nella lotta contro l’Aids, fondata immediatamente dopo la morte della star da Brian May e Roger Taylor insieme al loro manager Jim Beach.

Durante la giornata del 5 settembre e per tutta la settimana gli Hard Rock Cafe incoraggiano amici e fan di tutto il mondo a vivere per un giorno vestiti come Freddie Mercury riportando in vita una vera e propria leggenda in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno grazie a una programmazione musicale dedicata interamente alla sua musica e a quella dei Queen, con menù a tema e unendo le persone nella lotta all’hiv grazie alla vendita di una riproduzione in gadget dei leggendari baffi di Freddie. Nell’Hard Rock Cafe di Roma è, inoltre, conservata una copia di ‘Innuendo’, l’ultimo album dei Queen con Freddie Mercury ancora in vita.