Fondazione Open, Renzi: “Non chiederò immunità”

“Io non chiederò l’immunità”. Matteo Renzi non chiederà l’immunità al Senato in relazione all’indagine sulla Fondazione Open. “Hanno preso roba dal mio telefonino, sono un parlamentare e secondo me questa cosa è illegale. Alla discussione in aula dirò che possono prendere tutto, purché seguano le regole. Non chiederò l’immunità, ma andrò in tutte le sedi a vedere se hanno rispettato le regole. Se qualcuno non ha fatto le cose secondo le regole deve pagare”, dice il leader di Italia Viva a L’aria che tira.

Il Movimento 5 Stelle ha rivolto 13 domande pubbliche a Renzi su una serie di temi. Il senatore ha replicato proponendo un confronto tv a Giuseppe Conte, presidente del Movimento. La proposta è stata rifiutata. “Quando hanno distribuito il coraggio Conte era in quarantena… Anzi, Conte ha un coraggio da ‘coniglio mannaro’, come si diceva una volta”, dice Renzi. “Il confronto tra i leader non c’è, scappano, hanno paura… A Conte non è andata giù… Lo capisco poverino, andare via da palazzo Chigi fa male…”.

Capitolo Quirinale: “Miccichè dice che lui sa che vota Italia Viva… Mi scappa ad ridere. I nomi buoni sono quelli che scappano fuori alla fine. Con Mattarella nessuno lo diceva. Io non ho mai avuto un nome secco. Penso che serva un percorso e serve anche oggi”, dice Renzi riferendosi all’elezione del presidente della Repubblica.

Renzi viene criticato per le conferenze tenute all’estero, in particolare in Arabia Saudita. “Ieri un parlamentare inglese ha attaccato Boris Johnson perché ha ricevuto 4,7 milioni di euro per le sue conferenze. Queste cose qui succedono in tutto il mondo. Io lo so che non convincerò tante persone ma voglio dire che questo non è illegale. E questo è fondamentale”.