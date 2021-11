Fintech, nasce Tot e prima dell’ingresso sul mercato chiude round da 2 mln

Nasce Tot, piattaforma fintech di banking che ha l’obiettivo di digitalizzare la gestione amministrativa e finanziaria di professionisti, freelance, microimprese fino a 10 dipendenti ed esercizi commerciali, creando efficienza e offrendo strumenti di pianificazione e controllo semplici. Obiettivo della piattaforma è “liberare tempo prezioso e dare anche alle piccole realtà non strutturate con risorse dedicate per una amministrazione evoluta, ma cruciali per il tessuto economico, la possibilità di programmare al meglio la propria crescita. Tot permetterà loro di presidiare e interpretare facilmente le voci e i conseguenti trend di spesa, incasso, guadagno, necessità di accantonamento per il fisco e molto altro”.

È proprio grazie questo grande potenziale unito alle competenze e all’esperienza dei tre fondatori, Doris Messina – attuale Chief Digital Transformation Officer di Banca Sella, Bruno Reggiani – già Country Manager Italy di Penta, e Andrea Susta – già Digital Marketing di Fabrick, che Tot ha finalizzato un primo round di finanziamento seed per ben 2 milioni di euro, guidato da un investitore come Banca Sella, ancora prima dell’ingresso effettivo sul mercato (previsto per inizio 2022).

Doris Messina, Ceo e Co-Founder di Tot, commenta: “Siamo entusiasti di avere l’opportunità di poter generare concretamente valore aggiunto portando sul mercato servizi che ci auguriamo possano rapidamente contribuire in modo concreto a migliorare la vita di piccole realtà aziendali sostenendone lo sviluppo. Siamo anche felici che sia proprio Banca Sella, realtà da sempre impegnata a favorire l’open innovation e lo spirito imprenditoriale, il primo importante investitore che ancora più delle risorse finanziarie che mette a disposizione del nostro ambizioso progetto porterà valore in termini di visione”.