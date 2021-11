Finale di stagione per Beauty Bus su Real Time

Finale di stagione, mercoledì 3 novembre, per il nuovo programma di Federico Lauri, BEAUTY BUS con Federico Fashion Style.

Le anticipazioni della puntata

Nelle due tappe conclusive di questa stagione, in onda mercoledì 3 novembre alle 21:20, il BEAUTY BUS di Federico attraversa la Penisola, tornando prima in Campania, a Santa Maria la Carità e poi in Abruzzo. Il calore locale di questo paesino alle porte di Napoli farà da sfondo a questa nuova puntata.

Ad accoglierlo e a radunare in piazza le candidate al cambio look, ci sarà un’assistente davvero sui generis: nota in paese come la signora con i capelli strani che va sempre in bicicletta, Giulia lo travolgerà con la sua sferzante ironia e proverà a trasmettergli la sua fede calcistica.

Alla guida del suo Beauty Bus, per l’ultima puntata Federico ha deciso di fare tappa in Abruzzo, nella Marsica, precisamente a Sante Marie, un paese meta di escursionisti e amanti della natura. La sua assistente sarà la travolgente Daniela, che fa la barista nella piazza del paese e non solo è benvoluta da tutti, ma è una vera e propria istituzione. La scelta delle fortunate che potranno salire sul Beauty Bus sarà per Federico più ardua del previsto.