Fiduciaria Armosini Onoranze Funebri: cremazione, l’importanza di esprimere la propria volontà

L’agenzia funebre nel Sud Sardegna è associata al Registro Italiano delle Cremazioni: chi lo desidera può richiedere informazioni presso una delle sue 3 sedi e iscriversi al Registro



Iglesias, 26 novembre 2021 – Sta diventando una scelta sempre più diffusa: in Italia più di 3 persone su 10 scelgono la cremazione, con un incremento addirittura del 1.300% negli ultimi 30 anni. Oggi la legge consente possibilità differenti per il rito della cremazione, come la decisione di un luogo preciso per la dispersione delle ceneri o l’indicazione del nominativo di un parente a cui verranno affidate oppure la tumulazione dell’urna. Per esprimere in via ufficiale le proprie volontà e avere la certezza che vengano rispettate ci si può iscrivere al Registro Italiano Cremazioni (riconosciuto con autorizzazione ministeriale) al quale sono associate alcune imprese funebri come la Fiduciaria Armosini Onoranze Funebri di Iglesias, nel Sud Sardegna. Con questa adesione l’agenzia funebre diventa una sede nella quale è possibile chiedere ed ottenere informazioni sulla cremazione, l’affido e la dispersione delle ceneri ed esprimere la propria scelta iscrivendosi, se lo si desidera, al Registro.

Competenza, professionalità, rispetto e riservatezza sono i principi a cui si ispira da sempre la Fiduciaria Armosini Onoranze Funebri di Fabrizio Pintor che attualmente ha 3 sedi nel Sud Sardegna; oltre ad Iglesias si trova anche a Domusnovas e Villamassargia. È specializzata nel fornire servizi funebri completi e professionali, pensati in ogni particolare e curati secondo le esigenze dei familiari che assiste in tutti gli adempimenti burocratici relativi all’organizzazione del funerale.

Oltre ai servizi relativi alla cerimonia e alla tumulazione si occupa anche di trasporti funebri in tutta l’isola e al di fuori, espatrio e rimpatrio delle salme, passaporti mortuari. Tramite l’agenzia è possibile effettuare servizi di cremazione per i propri animali

Sul sito ufficiale www.fiduciariaarmosini.it è presente una pagina con le schede dedicate ai defunti dove familiari ed amici possono lasciare frasi, pensieri o condividere ricordi per mantenere viva la memoria del proprio caro. “Uno spazio virtuale – si legge – per la cosa più concreta che esista: l’amore e l’affetto verso una persona cara”.

Per maggiori informazioni:



www.fiduciariaarmosini.it