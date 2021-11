Fedez, nuovo album: ‘Disumano’ fuori il 26 novembre

Nuovo album per Fedez, l’annuncio arriva via Instagram. Il nuovo disco, in uscita il prossimo 26 novembre, si intitola ‘Disumano’ e conterrà ben 20 tracce tra cui ‘Mille’, tormentone nato dalla collaborazione con Achille Lauro e Orietta Berti. Diversi i feat del rapper e marito di Chiara Ferragni, che può contare tra gli altri su Francesca Michielin, Miss Keta, Tedua. Sui social svelata anche la copertina dell’album, opera di Francesco Vezzoli con lettering di Rae Primo.

Ma non è tutto, ad anticipare il disco ecco arrivare online anche il primo singolo nonché brano d’apertura dell’album. Si tratta di ‘Morire morire’ il cui video in poche ore ha già raggiunto quasi 250mila visualizzazioni su Youtube. Nelle immagini il rapper, solo contro tutti, viene prima accerchiato da giornalisti, poi aggredito dalla folla, quindi pestato da un gruppo di naziskin, reso oggetto di selfie macabri e costretto su una barella fino all’inquietante finale, dove Fedez viene prima accoltellato da un prete e poi finito a colpi d’arma da fuoco.