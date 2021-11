Fedez e il nuovo album: esclusivo regalo per il preorder

Il conto alla rovescia sta per terminare! Venerdì 26 novembre esce il nuovo album di Fedez, “DISUMANO”, da oggi accompagnato, per chi preordina il cd su Amazon, da un ultimo, imperdibile regalo: il frisbee firmato Versace.

Il frisbee, ha impressa la celebre effige del marchio: la leggendaria testa di Medusa che, per la prima volta ed eccezionalmente, cambia volto e assume i tratti proprio di Fedez.

In color oro, esattamente come il logo della nota casa di moda, il frisbee è disponibile in edizione limitata.

Parte del ricavato delle vendite dell’album verrà devoluto alla Fondazione Together To Go Onlus (TOG), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse (https://togethertogo.org).