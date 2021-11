FederRassegne allarga rappresentanza, entrano Extrapola e InfoMonitòra

FederRassegne, associazione che raccoglie intorno a sé alcune delle maggiori aziende di Media Monitoring, dopo il recente ingresso di Volocom e Kantar Media, si appresta ad accogliere Extrapola e InfoMonitòra, proseguendo nell’allargamento della propria rappresentanza del settore. La recente assemblea dell’associazione è stata inoltre l’occasione per esprimere la soddisfazione di tutti i partecipanti per il recente aggiornamento della legge sul Diritto d’autore, attraverso il recepimento della Direttiva europea sul Copyright.

“In tale contesto, assume particolare rilevanza l’incarico conferito ad AgCom per l’individuazione dei più corretti criteri per la definizione dell’equo compenso, dovuto agli editori per l’utilizzo dei loro contenuti. L’inserimento delle società di Media Monitoring nel complesso dei soggetti interessati alle nuove norme rappresenta l’ultima e positiva conferma che il Governo si è mosso considerando gli interessi di tutte le parti in causa. La possibilità di rappresentare ad AgCom tutte le peculiarità di un settore, come quello degli operatori di Rassegne Stampa, consentirà di sottolineare le ragioni per adottare criteri parzialmente diversi per l’individuazione dell’equo compenso, rispetto a quelli previsti per le grandi piattaforme digitali internazionali”, spiega una nota di FederRassegne.

FederRassegne ha di recente riconfermato il proprio direttivo con Pasquale D’Innella Capano di Telpress Italia alla presidenza e Marina Bonomi, amministratore delegato di Mimesi, alla vicepresidenza. Il Comitato di presidenza è ora formato da Valerio Bergamaschi di Volocom, Enea Mansutti di Press Today, Omar Signori di Infojuice, Mauro Stoico di Kantar Media. Extrapola sarà rappresentata in Associazione da Stefano Marioni e InfoMonitòra da Riccardo Ramuglia.