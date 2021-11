Fabio Fazio: ”Vaccino sia obbligatorio senza se e senza ma”

Obbligo di vaccino ”senza se e senza ma”.

E’ quanto auspica Fabio Fazio che, parlando con l’Adnkronos

, pur non entrando nel merito delle polemiche legate alle manifestazioni dei no Green pass, sostiene che l’unica soluzione ”per poter tornare a vivere”, spiega, sia rendere il vaccino anti covid obbligato

rio.



”Non mi pare accettabile rifiutare un vaccino sicuro oltre ogni più rosea previsione e rivendicare il diritto di infettare gli altri o limitare la vita di chi si è fatto vaccinare – sottolinea il conduttore di ‘Che tempo che fa’ – Come per molti altri vaccini per i quali non esistono polemiche, prevederei l’obbligatorietà”, conclude Fazio.

(di Alisa Toaff)