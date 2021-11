Domenica in: la piuntata del 7 novembre

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 7 novembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda l’ottava puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

Carlo Verdone si racconterà tra carriera e aneddoti di vita privata oltre a presentare la nuova serie tv ‘Vita da Carlo’. Luciana Littizzetto in collegamento dagli studi Rai di Milano, parlerà del suo speciale rapporto con i suoi figli, tema che ha ispirato il suo nuovo libro ‘Io mi fido di te – Storia dei miei figli nati dal cuore’.

Eleonora Daniele sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale parlerà dei suoi affetti più cari e dello speciale rapporto che aveva con suo fratello Luigi, venuto a mancare nel 2015 al quale ha dedicato il suo ultimo libro ‘Quando ti guardo negli occhi’.

Ancora ‘Tale e Quale Show’ con due dei protagonisti di questa edizione, Pierpaolo Pretelli sarà protagonista di un esibizione a “sorpresa” e di un nuovo gioco telefonico che coinvolgerà il pubblico da casa; con lui anche Stefania Orlando che si è ben distinta nel corso di questa edizione con le sue esibizioni live.

Ci sarà anche spazio per un ricordo di Rossano Rubicondi morto una settimana fa a New York con i genitori Claudio e Rosa Rubicondi presenti in studio.