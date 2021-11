D’Iva: su Canale 5 la seconda puntata dedicata a Iva Zanicchi

Canale 5 celebra la straordinaria carriera di Iva Zanicchi con“D’Iva”, con il secondo appuntamento del one woman show in prima serata giovedì 11 novembre 2021.

Le anticipazioni della puntata

Grandi ospiti si alterneranno sul palco per omaggiare Iva Zanicchi, una delle più grandi e poliedriche artiste che si è distinta nel panorama dello show-biz italiano per il suo carattere meraviglioso: non si è mai presa troppo sul serio ed è sempre stata schietta e autoironica nonostante un timbro vocale unico che, negli anni, le ha consentito di spaziare tra i generi musicali più diversi.

Nel corso del secondo appuntamento Gerry Scotti si esibirà con Iva e Rita Pavone ripercorrendo alcuni momenti del percorso artistico delle due grandi cantanti. Presenti in puntata anche Romina Power, Rosario Flores, Fausto Leali, Lola Ponce, Cristiano Malgioglio e Virginia Catellani, la giovanissima nipote di Iva.

Con loro l’Aquila di Lingonchio duetterà, dialogherà e ricorderà i passi più importanti della sua straordinaria carriera: dall’esordio giovanissima nelle balere romagnole ai più importanti palcoscenici nazionali e internazionali come Castrocaro e il Festival di Sanremo (10 partecipazioni con tre vittorie: è la cantante donna che ha vinto più volte la manifestazione), il Madison Square Garden di New York e l’Olympia di Parigi.

In queste dure serate “D’Iva” Zanicchi mostrerà tutto quello che per lei è importante, canzoni ma non solo. Vedremo tutti il suo mondo interiore, raccontato con l’abituale semplicità e allegria di una donna davvero speciale.