Cresco Award 2021, premiati i migliori progetti dei comuni italiani

Oliveri (Me), Terre Roveresche (Pu), Forlimpopoli (Fc), Pesaro e Milano si aggiudicano il Cresco Award 2021, il riconoscimento di Fondazione Sodalitas, promosso in collaborazione con Anci, per l’impegno delle municipalità nel far crescere i territori dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Il Comune di Oliveri è stato premiato per la pulizia e la tutela dei fondali marini, Terre Roveresche per l’innovativa tariffa rifiuti calcolata in base alla CO2 prodotta dalle utenze, le iniziative per la cura individuale e collettiva del verde pubblico sono alla base del premio a Forlimpopoli, Pesaro per il Green Public Procurement per la scuola Brancati, mentre il crowdfunding civico ha portato il premio a Milano.

Questi i progetti vincitori della sesta edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, promosso da Fondazione Sodalitas che ha avuto anche il patrocinio della Commissione Europea, del ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Il contest premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati consegnati a sindaci e assessori dei Comuni vincitori nel corso di un evento tenutosi nell’ambito della 38esima assemblea annuale dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) presso la Fiera di Parma.

Erano in gara oltre cento progetti da 90 enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia) ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 presentati nelle scorse edizioni, che sono consultabili nella Biblioteca Cresco, la banca dati online in cui sono stati raccolti tutti i progetti, gli Enti e le imprese partecipanti.

“Mai come in questo momento è fondamentale rafforzare la resilienza dei territori e la sostenibilità delle comunità – ha dichiarato Alessandro Beda, consigliere delegato di Fondazione Sodalitas – In questa sesta edizione di Cresco Award i Comuni hanno dimostrato come l’attuazione e l’integrazione dell’Agenda 2030 e dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile siano una priorità sempre più concreta nella propria gestione. La convinta partecipazione al Premio conferma le municipalità tra gli attori principali nell’impegno per una ripresa sostenibile delle comunità, al fianco di istituzioni, imprese e società civile.”