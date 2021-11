Creality, il produttore cinese di stampanti 3D, parteciperà all’Expo 2020 di Dubai

La lungimirante azienda tech ribadisce il suo impegno a suscitare entusiasmo in tutto il mondo con la sua tecnologia di stampa 3D

NEW YORK, 5 novembre 2021 /PRNewswire/ –Creality 3D (Creality), il produttore cinese di stampanti 3D, esporrà il 4 novembre 2021 le sue più recenti proposte all’Expo 2020 di Dubai, nel padiglione del Brasile. È l’unico brand di stampanti 3D a essere stato invitato all’esposizione universale da un padiglione nazionale. È la prima volta che il produttore di stampanti 3D collabora sulla scena internazionale con il governo brasiliano.

Questa collaborazione è frutto dell’obiettivo costante di Creality di suscitare entusiasmo in tutto il mondo con la sua tecnologia di stampa 3D.

Nel giugno 2021, l’Agenzia spaziale brasiliana (AEB) ha sottoscritto un accordo con la National Aeronautics and Space Administration (NASA) per aderire al programma Artemis, destando nella popolazione brasiliana un improvviso aumento di interesse per lo spazio cosmico e i viaggi spaziali. Un rappresentante del programma di nome Alex ha spiegato che attraverso una valutazione globale dei potenziali partner di tutto il mondo ha scoperto la profonda competenza di Creality nel campo della tecnologia di stampa 3D oltre che un costante impegno in materia di responsabilità sociale d’impresa. Dopo una chiacchierata informativa con Ao Danjun, Amministratore delegato e co-fondatore di Creality, Alex ha parlato molto bene del produttore di stampanti 3D. In particolare, questo scambio ha facilitato la creazione del progetto Space Robotics.

Lanciato da Creality in collaborazione con il Ministero brasiliano dell’Istruzione e della Cultura, il Ministero brasiliano della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, l’Agenzia spaziale brasiliana e l’università di Brasília, il progetto Space Robotics mira a migliorare l’istruzione in tutto il Brasile promuovendo le applicazioni di stampa 3D implementate in 250 scuole in tutto il Paese. Creality ha fornito tutte le stampanti 3D necessarie per il progetto, tra cui, nel mix di modelli, Ender-3, Ender-7, CR-30, CR-6 SE, Sermoon D1, CR-200B e HALOT-ONE, oltre agli scanner per la modellazione 3D con filamento di acido polilattico (PLA) e agli scanner CR-Scan 01. L’obiettivo è accrescere l’interesse tra gli studenti per la stampa 3D e stimolare le loro abilità creative insegnando loro a stampare attraverso l’applicazione del modello di robotica spaziale. Inoltre, la comunità locale ha riconosciuto Creality come il “creatore di capsule” a seguito dei reportage sul progetto a cura di numerosi autorevoli mezzi di informazione brasiliani, tra cui TV Brasil.

Durante l’esposizione universale di Dubai, Creality metterà in mostra un’ampia gamma di nuovi modelli in concerto con l’Agenzia brasiliana per la promozione del commercio e degli investimenti e Funetec, tra cui Ender-3 S1, CR-10 Smart Pro e Sermoon V1.

Creality, il primo brand al mondo nel segmento consumer della stampa 3D, supportato da un portafoglio che comprende la serie CR, la serie Ender completamente integrata, la serie Resin unitamente all’app Creality Cloud e tutto un ecosistema di accessori per la stampa 3D, non ha smesso di migliorare l’esperienza utente attuando nel contempo una strategia e una tabella di marcia per la crescita e l’espansione future dell’azienda.

Attualmente, la Creality ha un legame profondo con TRONY, il ben riconosciuto canale fornitore di servizi di elettronica di consumo, procedendo verso i negozi offline. Questo movimento posizionerà i prodotti di stampa 3D come categoria di elettrodomestici e quindi aprirà una nuova era dell’industria di stampa 3D, facendo letteralmente sì che tutti possano godere della convenienza apportata dalla stampa 3D.”

Sito web: www.creality.com



