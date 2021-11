Covid Svizzera oggi, quasi 4mila contagi in un giorno

Sono tornati a salire in Svizzera i contagi covid-19, dopo il lieve calo segnalato ieri: nelle ultime 24 ore si sono registrate 3.922 nuove infezioni. Sette i nuovi decessi e 68 le persone ricoverate in ospedale. Il numero totale di infezioni nelle ultime due settimane è 35.558. Negli ultimi 14 giorni, l’incidenza si attesta su 408,27 contagi ogni 100mila abitanti.

Ieri l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) aveva annunciato 3.886 casi, mercoledì 4150 e martedì 2986. I test positivi comunicati una settimana fa, venerdì 5 novembre, erano 2848. Quanto ai decessi, ieri ne erano stati annunciati 6, una settimana fa nessuno. I nuovi ricoveri erano ieri 31, venerdì 5 novembre 34.

In Svizzera è in corso una settimana di informazione e mobilitazione per aumentare il numero dei vaccinati. Al momento il 64,70% della popolazione ha ricevuto due dosi.