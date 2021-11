Altri 5 casi di contagio da variante Omicron sono emersi dal tracciamento dei contatti del professionista casertano paziente zero. Si tratta di tre alunni della scuola frequentata dai figli dell’uomo, un membro del personale scolastico e la badante di famiglia. In totale sono 9 i casi accertati in Campania. Ieri confronto tra il ministro Lamorgese ed i prefetti per una stretta a Natale sulla certificazione verde.