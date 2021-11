Covid oggi Vda, 67 nuovi contagi: bollettino 18 novembre

Sono 67 i nuovi contagi da Coronavirus oggi giovedì 18 novembre 2021 in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato nessun morto. Ad oggi i casi testati sono stati 95.081, mentre i tamponi effettuati 261.915. I positivi attuali sono 285, di cui 276 in isolamento domiciliare, 8 ricoverati in ospedale e 1 in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 11.847, 6 in più rispetto a ieri. Da inizio epidemia a oggi in Valle D’Aosta sono morte 477 persone.