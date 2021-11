Covid oggi Vda, 25 contagi e 1 morto: bollettino 13 novembre

Sono 25 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 13 novembre. Si registra inoltre un altro morto. Da inizio epidemia nella regione salgono pertanto a 12.437 le persone contagiate dal virus. In crescita anche i positivi attuali che sono oggi 134 di cui 126 in isolamento domiciliare e otto in ospedale. I guariti complessivi sono 11.827 cinque più di ieri i casi testati 94.209 i tamponi fino ad oggi effettuati 252.013. Con il decesso registrato oggi le persone decedute risultate positive al virus in Valle D’Aosta da inizio epidemia sono 476.