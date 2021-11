Covid oggi Ungheria, 10.265 contagi in 24 ore

In Ungheria sono stati confermati 10.265 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, il dato più alto dalla fine di marzo. Lo ha dichiarato il governo di Budapest sul suo sito web ufficiale dedicato al coronavirus. Nel Paese, dove non è in vigore praticamente alcuna restrizione per contenere i contagi, ci si sta quindi avviando verso il record di contagi registrati nel picco della terza ondata della pandemia, quando si è arrivati a 11.265 casi. In Ungheria il tasso di vaccinazione è inferiore alla media dell’Unione europea.