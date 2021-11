Covid oggi Toscana, a Radicofani 30 positivi su mille abitanti

Picco di contagi nel paese toscano di Radicofani. “Attualmente abbiamo circa 30 casi positivi su un totale di 1.100 abitanti” dice il sindaco di Radicofani nel senese, Francesco Fabbrizzi, dopo aver disposto in via cautelativa la chiusura delle scuole per oggi e domani. “Picchi così elevati non li avevamo mai raggiunti. A preoccupare è stato l’aumento degli ultimi due giorni in cui abbiamo registrato 12 nuove positività, ma a breve confido che si possa vedere l’effetto dell’autoisolamento applicato dai cittadini su mio invito di 10 giorni fa”. “Sono solo 3 ad ora i casi positivi registrati tra nelle classi, i restanti sono legati a contatti all’interno di nuclei familiari”, ha aggiunto Fabbrizzi, precisando che alcune attività commerciali “non sono chiuse ma in autonomia hanno limitato l’orario di apertura”.

“A preoccuparmi casomai è l’effetto mediatico che ha già generato disdette in strutture ricettive e ristoranti del territorio” conclude il sindaco di Radicofani.