Covid oggi Torino, obbligo mascherina all’aperto in centro città

Covid oggi Torino, scatta l’obbligo della mascherina all’aperto dal 2 dicembre al 15 gennaio nella zona Ztl, nelle aree mercatali, nelle aree della movida e in tutti i luoghi dove l’assembramento aumenta il rischio di contagio. Lo ha decido l’amministrazione comunale guidata da Stefano Lo Russo.

“La pandemia non è superata e i dati epidemiologici sui contagi, pur sotto controllo, sono in aumento, dobbiamo quindi agire subito in chiave preventiva con misure di maggiore cautela per la sanità pubblica”, ha detto il sindaco. “Per far rispettare queste prescrizioni – ha rimarcato – aumenteranno i controlli”. “Ritengo che l’obbligo della mascherina rappresenti una misura di protezione a tutela non solo del singolo cittadino ma lo è per tutta la comunità”, ha aggiunto precisando che “l’indicazione è prevista in quelle vie e in quei luoghi dove il flusso e la presenza di persone rischia di non consentire il mantenimento della distanza di sicurezza. Nelle aree più affollate in questo periodo dobbiamo essere responsabili, attraverso comportamenti individuali motivati da prudenza e cautela”.

“Qualora i dati peggiorassero – ha affermato ancora – verranno fatte analisi e prese decisioni conseguenti anche in raccordo con la autorità sanitaria regionale. E necessario agire uniti affinché il piano vaccinale prosegua al meglio, in quanto rappresenta l’unica vera forma di contrasto alla pandemia. Si tratta di una decisione condivisa al tavolo istituzionale in Prefettura”, ha concluso Lo Russo precisando che l’assessora Gianna Pentenero, con gli uffici comunali competenti, stanno predisponendo i dettagli dell’ordinanza inclusi gli orari.