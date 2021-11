Covid oggi Svizzera, crescono i contagi

Contagi di Covid-19 in crescita in Svizzera, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.986 nuovi casi di Coronavirus, sette decessi e 64 ricoveri. Martedì scorso i contagi erano 1.949. Nelle ultime settimane vi è stato un totale di 28.924 nuovi casi. L’incidenza dei casi su 14 giorni è di 332,41 contagi per 100.000 abitanti. Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 28.468 test con un tasso di positività del 10,49%.

Da ieri è in corso in Svizzera una settimana speciale di iniziative per favorire la vaccinazione. Al momento solo il 64,38% della popolazione ha ricevuto due dosi.