Covid oggi Sicilia, 777 contagi: bollettino 28 novembre

Sono 777 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 28 novembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Si registrano altri 4 morti. Il dato dei ricoveri oggi per coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 8 unità. In terapia intensiva sono in cura 45 persone (0 in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 302 persone. I tamponi molecolari processati sono stati 5.986. I tamponi rapidi sono stati 18.799.

Questo il report dei nuovi positivi nelle province: 31 Agrigento, 27 Caltanissetta, 275 Catania, 13 Enna, 110 Messina, 153 Palermo, 27 Ragusa, 87 Siracusa, 54 Trapani.