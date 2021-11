Sono 655 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 novembre 2021 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 5 nell’isola. Nelle ultime 24 ore sono guarite 444 persone in Sicilia.



Nell’isola in totale ci sono 11.304 positivi e di questi 335 sono ricoverati in regime ordinario, 41 in terapia intensiva con due nuovi ingressi oggi e 10.928 sono in isolamento domiciliare.