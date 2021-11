Covid oggi Russia, oltre 40.000 contagi e altri 1.237 morti

Olte 40.000 contagi e altri 1.237 morti per covid in Russia secondo i numeri del bollettino di oggi, 11 novembre. Il numero di decessi è leggermente inferiore ai 1.239 registrari 24 ore prima. Da ieri superati i 40mila contagi, con esattamente 40.759 nuove infezioni secondo i dati riportati dal sito della Tass.

Le autorità russe stanno aspettando di vedere se la settimana di sospensione delle attività lavorative per i lavoratori non essenziali in corso possa avere l’effetto di invertire l’andamento dei contagi.