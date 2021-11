Covid oggi Roma, le misure per Natale

Torna il modello Roma per il contenimento degli assembramenti in centro storico, nelle aree dello shopping e in quelle ad alta densità di locali e ristoranti in vista delle festività natalizie. Le misure decise nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, scatteranno già dal prossimo fine settimana. Il dispositivo sarà messo a punto domani nel corso di un tavolo tecnico che si terrà in Questura.

L’allerta è molto alta e saranno intensificati i controlli delle forze dell’ordine e della polizia locale sul rispetto della normativa anti-Covid. Al dispositivo prenderanno parte i volontari della protezione civile in particolare per alleggerire la pressione sulle strade dello shopping maggiormente frequentate attraverso una razionalizzazione dei flussi con la creazione di percorsi alternativi con le transenne. Se saranno necessari saranno anche previsti temporanee chiusure per permettere il deflusso. Alcune stazioni delle metropolitane, come Spagna e Flaminio, potranno essere chiuse temporaneamente per deflazionare i flussi di persone.

Inoltre la prefettura di Roma sta valutando con la Regione Lazio l’invito ai sindaci affinché raccomandino alla popolazione di indossare la mascherina negli spazi aperti in caso di assembramenti.