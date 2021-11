Covid oggi regioni, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 7 novembre

Il bollettino con numeri e dati Covid in Italia oggi, domenica 7 novembre, con news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. L’Italia accelera sulla terza dose mentre la curva dei casi risale in tutta Europa che fa i conti con la quarta ondata. Numeri, date e notizie da Lombardia e Lazio, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli.

I DATI DELLE REGIONI, IL BOLLETTINO

CAMPANIA – Sono 780 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 7 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi contagi sono stati individuati dall’analisi di 23.143 test. In Campania sono 18 i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva, 266 i pazienti ricoverati in reparti di degenza.

SARDEGNA – Sono 58 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 7 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati rilevati sulla base di 1.152 persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7464 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (come ieri), 46 (1 in più da ieri) in area medica. Sono poi 1479 i casi di isolamento domiciliare (45 in più rispetto a ieri) e non si registrano decessi.

TOSCANA – Sono 373 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 novembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. Dei nuovi casi, che sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente, 351 sono stati confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico: il totale da inizio pandemia sale così a 291.919. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 277.917 (95,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 9.398 tamponi molecolari e 18.883 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,3% è risultato positivo. Sono invece 8.499 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.697, +4,2% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 298 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 83,5 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

EMILIA ROMAGNA – Sono 565 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 7 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su un totale di 20.866 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 2,7%.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.201 tamponi molecolari, per un totale di 6.245.432. A questi si aggiungono anche 10.665 test antigenici rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 283 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 413.222. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 8.458 (+279).

Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 8.093 (+268), quasi il 95,7% del totale dei casi attivi. Si registrano tre decessi: due in provincia di Bologna (due uomini di 74 e 86 anni),uno in provincia di Ravenna (un uomo di 85 anni).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 36 (dato invariato rispetto a ieri), 329 quelli negli altri reparti Covid (+11).

ABRUZZO – Sono 178 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 7 novembre 2021, secondo i dati del bollettino covid della Protezione Civile e del ministero della Salute con i numeri della regione. Da ieri non si registrano morti, le vittime restano 2.565 dall’inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 2.400 (+ 164), mentre i dimessi/guariti sono 78.786 (+ 14).

LOMBARDIA – Sono 715 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 7 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 96.651 tamponi eseguiti (tasso di positività allo 0,7%). Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 34.201.

Stabili i ricoveri in terapia intensiva (47), mentre sale a 338 (+6) il numero di pazienti ricoverati negli altri reparti. Nel dettaglio i numeri nelle province lombarde: a Milano si sono registrati 227 casi, 90 a Brescia, a Varese 87, 76 a Monza, 34 a Bergamo, 29 a Como, 28 a Lodi, 26 a Lecco, a Mantova e Pavia 25 ciascuno, 16 a Cremona, 10 a Sondrio.

CALABRIA – Sono 179 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 7 novembre 2021, secondo i dati del bollettino covid della Protezione Civile e del ministero della Salute con i numeri della regione. Da ieri non si registrano morti, le vittime restano 1.454 dall’inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 3.534 (+ 104), mentre i dimessi/guariti sono 83.598 (+ 75).

PUGLIA – Sono 166 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 novembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I test giornalieri effettuati sono 16.895.

I nuovi casi per provincia: Bari: 41; Bat: 15; Brindisi: 26; Foggia: 41; Lecce: 26; Taranto: 15; Residenti fuori regione: 1; Provincia in definizione: 1. Sono 3.447 le persone attualmente positive, 146 le persone ricoverate in area non critica, 20 le persone in terapia intensiva. I casi totali da inizio pandemia nella regione sono stati 274.204, 4.317.777 i test eseguiti, 263.908 le persone guarite, 6.849 le persone decedute.

VALLE D’AOSTA – Sono 20 i contagi in Valle d’Aosta oggi, 7 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I casi positivi sono in aumento, considerato che il 6 novembre sono stati individuati 5 positivi. Il totale delle persone contagiate dal virus sale, pertanto, a 12.353. I casi positivi attuali sono 81 di cui nove ricoverati in ospedale e 72 in isolamento domiciliare.

I guariti sono complessivamente 11.796, + 2 rispetto a ieri, i casi testati sono 93.452, i tamponi fino ad oggi effettuati 241.400. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio epidemia in Valle d’Aosta sono 474.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 205 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 novembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non sì registrano morti. Su 2.149 tamponi molecolari sono stati rilevati 176 nuovi casi contagi con una percentuale di positività dell’8,19%, mentre sono 12.525 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 29 casi (0,23%).

Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 17, mentre i pazienti in altri reparti sono 115, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.875, con la seguente suddivisione territoriale: 856 a Trieste, 2.030 a Udine, 686 a Pordenone e 303 a Gorizia. I totalmente guariti sono 112.043, i clinicamente guariti 88, mentre quelli in isolamento risultano essere 2.976.