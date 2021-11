Covid oggi Puglia, 124 contagi e nessun morto: bollettino 14 novembre

Sono 124 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Puglia oggi, 14 novembre, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Eseguiti 18.153 test con una percentuale dello 0,68 di positivi. Non si registrano vittime. Attualmente sono 3.820 le persone positive, 158 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Complessivamente dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono stati 275.816, 265.135 sono le persone guarite e 6.861 quelle decedute.

Questa la distribuzione dei nuovi casi: Provincia di Bari: 40; Provincia di Bat: 5; Provincia di Brindisi: 17; Provincia di Foggia: 28; Provincia di Lecce: 25; Provincia di Taranto: 8; Provincia in definizione: 1.