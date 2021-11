Covid oggi Piemonte, 538 contagi e 4 morti: bollettino 19 novembre

Sono 538 nuovi contagi da coronavirus registrati in Piemonte oggi, 19 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Eseguiti 52.757 tamponi, di cui 45.407 antigenici. Quattro i decessi, uno di oggi. I ricoverati in terapia intensiva sono 29 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 310 (+14 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 6.782.

Dei 538 nuovi casi gli asintomatici sono 283 (52,6%). I casi sono 240 di screening, 218 contatti di caso, 80 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 396.130, di cui 32.613 Alessandria, 19.040 Asti, 12.480 Biella, 56.893 Cuneo, 30.662 Novara, 211.070 Torino, 14.761 Vercelli, 14.067 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.639 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.905 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

In totale sono 11.862 o deceduti risultati positivi al virus, 1.593 Alessandria, 725Asti, 436 Biella, 1.468 Cuneo, 951 Novara,5.666 Torino, 542 Vercelli, 377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 104 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 377.147(+ 263 rispetto a ieri), 30.527 Alessandria, 17.980 Asti, 11.848 Biella, 54.519 Cuneo, 29.318 Novara, 201.469 Torino, 13.952 Vercelli, 13.443 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.529 extraregione e 2.562 in fase di definizione.