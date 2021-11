Covid oggi Piemonte, 523 contagi: bollettino 16 novembre

Sono 523 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 16 novembre 2021, secondo dati e numeri covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi (di cui 246 dopo test antigenico) sono pari all’0,9% di 55.835 tamponi eseguiti, di cui 47.963 antigenici. Dei 523 contagi casi gli asintomatici sono 304 (58,1%). I casi sono 260 di screening, 210 contatti di caso, 53 con indagine in corso.

I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (- 4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 287 (+ 8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.980. I tamponi diagnostici finora processati sono 9.128.334(+ 55.835 rispetto a ieri), di cui 2.437.662 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 376.265 (+321 rispetto a ieri).