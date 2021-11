Covid oggi Piemonte, 386 contagi: bollettino 5 novembre

Sono 386 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 5 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi (di cui 148 dopo test antigenico) sono pari allo 0,7% di 56.351 tamponi eseguiti, di cui 49.538 antigenici. Dei 386 contagi, gli asintomatici sono 193 (50,0%). I casi sono così 183 di screening, 146 contatti di caso, 57 con indagine in corso.

I ricoverati in terapia intensiva sono 21, invariati rispetto a ieri cosi’ come invariato resta il numero dei ricoverati non in terapia intensiva che sono 206. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.329. I tamponi diagnostici finora processati sono 8.570.547 (+ 56.351 rispetto a ieri), di cui 2.387.885 risultati negativi.

Tre decessi di persone positive al test del Covid-19, di cui nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.