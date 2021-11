Covid oggi Olanda, oltre 26mila contagi: nuovo record

Record assoluto di contagi Covid in Olanda per il quarto giorno consecutivo. Il bollettino di oggi registra 23.680 nuovi casi e 34 morti. Secondo i dati dell’Istituto della sanità Rivm, attualmente vi sono 2.110 ricoverati, di cui 413 in terapia intensiva. L’Olanda conta 17,4 milioni di abitanti.