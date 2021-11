Covid oggi Lazio, 867 contagi e 4 morti. A Roma 297 casi

Sono 867 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 14 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Eseguiti 10.171 tamponi molecolari e 23.916 tamponi antigenici per un totale di 34.087 tamponi. “Quattro 4 i decessi (-5), 558 i ricoverati (+8), 70 le terapie intensive (+1) e +376 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota 297”, comunica l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Nel Lazio abbiamo raggiunto 9 milioni di somministrazioni con oltre 93% di adulti in doppia dose e oltre 87% over 12 in doppia dose – aggiunge -. E’ importante prenotare il proprio richiamo dopo i 180 giorni evitando così assembramenti negli hub. Oggi torniamo sotto la quota dei mille casi giornalieri, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia. il Covid colpisce duro e mi ha molto colpito il decesso di un uomo di 51 anni nella provincia di Roma, non vaccinato e fumatore – aggiunge – Le somministrazioni del vaccino covid sono aumentate del 10% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 64%, il 24% sono seconde dosi e prime dosi al 13%. Continua a essere monitorata la situazione nel comune di Aprilia, in provincia di Latina, per l’elevata incidenza dei casi”.

Per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale, intanto, da oggi al via la vaccinazione antinfluenzale anche nelle farmacie con prevalenza per la classe di età 60/65 anni. Già distribuiti oltre 1 milione 146 mila vaccini ai medici di medicina generale e somministrati oltre 667 mila. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.761 medici di medicina generale e 331 pediatri di libera scelta. Sul fronte della terza dose, “oltre 320 mila dosi effettuate. Oltre il 37% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose – prosegue – E’ possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall’ultima somministrazione. Dal 19 ottobre può prenotare la dose booster del vaccino anti Covid-19 il personale sanitario con età superiore ai 18 anni (nati nel 2003 e negli anni precedenti) per le quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall’ultima somministrazione (circolare del Ministero della Salute con l’aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e dosi booster).

Asl Roma 1: sono 98 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 179 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 20 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 51 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 115 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 139 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 265 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 87 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 109 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 34 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 35 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.