Covid oggi Lazio, 1.216 contagi e 5 morti. A Roma 580 nuovi casi

Sono 1.216 i nuovi contagi da Coronavirus oggi domenica 21 novembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 13.984 tamponi molecolari e 27.182 antigenici con un tasso di positività al 2,9%. I ricoverati sono 636, mentre le terapie intensive occupate sono 83. Da ieri ci sono stati 549 guariti. I casi a Roma sono 580. Asl Roma 1: sono 203 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Asl Roma 2: sono 297 i nuovi casi e 2 i decessi da ieri. Asl Roma 3: sono 80 i nuovi casi. Asl Roma 4: sono 61 i nuovi casi. Asl Roma 5: sono 158 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore. Asl Roma 6: sono 125 i nuovi casi e 1 decesso da ieri. Nelle province si registrano 292 nuovi casi, di cui 79 nella Asl di Frosinone, 121 a Latina, 32 a Rieti e 60 a Viterbo.

“Il Lazio è la prima regione a partire con vaccinazione per over 40, open day sono un successo. Si valuta replica per domenica prossima. E’ il secondo giorno in cui aumentano le prime dosi” comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel Lazio, aggiunge, “superate 9,1 milioni di somministrazioni, in prevalenza dosi booster, che nella giornata di ieri hanno rappresentato il 78% delle intere somministrazioni. Bisogna tenere alta l’attenzione, utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti”. Quanto alla terza dose, sono “oltre 457 mila le dosi effettuate”. “Buona l’adesione ai primi open day rivolti a over 40 che abbiano superato i 180 giorni dall’ultima somministrazione del vaccino Covid. Si valuta una replica domenica prossima fino ad esaurimento delle disponibilità delle singole strutture”.

Attive le prenotazioni (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per la dose di richiamo rivolta a over 40 trascorsi i 180 giorni da ultima dose. il sistema colloca l’utente alla prima data utile, basta la tessera sanitaria e scegliere l’hub vaccinale o la farmacia. Le prenotazioni sono disponibili fino al 31 gennaio per coloro che hanno effettuato l’ultima dose il 30 luglio. il richiamo può esser fatto anche dal proprio medico di medicina generale, in questo caso va contattato direttamente il medico.

Per le monoclonali è attivo il servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 rivolto a over 65 anni appena riscontrata la positività per la valutazione all’arruolamento per somministrazione anticorpi monoclonali che avviene presso uno dei 15 centri o anche a domicilio secondo le indicazioni cliniche.