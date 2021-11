Covid oggi Italia, Sileri: “Ssn deve curare tutti, anche no vax”

“Anche se può essere comprensibile lo stato d”animo di chi pensa che i no vax” covid in Italia “debbano pagarsi le cure da soli senza gravare sulla sanità pubblica, il nostro Servizio sanitario nazionale cura tutti, anche coloro che hanno un comportamento a limite. Abbiamo il dovere di curare tutti e di trasmettere quell’educazione sanitaria che per anni è mancata”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri nel suo intervento di stamattina al congresso di Confimprese Italia a Fiuggi.

“Non possiamo recuperare mancanze degli anni passati – mi riferisco all’analfabetismo sanitario e all’educazione sanitaria – stringendo le maglie oggi”, dice. “Da medico dico che abbiamo il dovere di curare tutti. È nostro dovere aiutare gli altri – continua Sileri -sempre. Non pagare le cure a chi non si vuole vaccinare lo reputo un estremismo”.