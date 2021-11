Covid oggi Italia, mappa Ecdc: 3 regioni rosse, Bolzano rosso scuro

Tre regioni in zona rossa e Bolzano rosso scuro oggi nella mappa Ecdc che fotografa il quadro europeo dell’emergenza covid. Per il resto, l’Italia diventa sempre più zona gialla secondo il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. La provincia autonoma di Bolzano è la prima area della Penisola a fare un balzo in avanti verso il livello massimo di rischio, il rosso scuro. Appena un gradino sotto le 3 regioni in rosso: Friuli, Marche e Veneto, che prende il posto della Calabria ora gialla. In verde la Sardegna, unica regione ad essere rimasta al livello di rischio più basso, dopo che Molise e Valle d’Aosta questa settimana hanno cambiato la loro colorazione in giallo.

Resta dunque il giallo il colore predominate dell’Italia nella classificazione Ecdc, che si basa sulle notifiche dei casi positivi ogni 100mila abitanti, in abbinamento alla percentuale di test positivi sul totale dei test effettuati, senza prendere in considerazione il tasso di vaccinazione. Mentre a livello europeo avanza il rosso scuro, che oltre all’Irlanda e diversi Stati dell’Europa dell’Est, guadagna metà Germania, l’intera Olanda e il Belgio.