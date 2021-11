Covid oggi Italia, Fvg verso rischio alto

Coronavirus in Italia, tutte le 21 regioni/province autonome d’Italia risultano classificate a rischio moderato. Ma tra queste, una Regione – il Friuli Venezia Giulia – “è ad alta probabilità di progressione a rischio alto secondo il DM del 20 aprile 2020”. Lo segnala l’Istituto superiore di sanità (Iss), riportando i dati principali del monitoraggio della Cabina di Regia sull’andamento di Covid-19.

Dalla bozza del monitoraggio è quindi il Friuli Venezia Giulia ad essere classificato “ad alta probabilità di progressione” verso un rischio più elevato. La probabilità di una escalation nei prossimi 30 giorni, del rischio di superare soglie critiche nell’occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid, viene data come superiore al 50% sia per le terapie intensive che per le aree mediche.