Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 29 novembre

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, lunedì 29 novembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti mentre tutto il mondo è in allarme per la variante Omicron arrivata anche in Italia. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli.

Sono 283 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 novembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19 anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani: “I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 328 su 12.610 test di cui 4.732 tamponi molecolari e 7.878 test rapidi Il tasso dei nuovi positivi sale oggi a 2,60% (8,6% sulle prime diagnosi), mentre ieri si era attestato a 1,98% (7,1% sulle prime diagnosi)”.

Sono 1.265 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Veneto oggi, 29 novembre, con il totale da inizio pandemia che sale quindi a 514.796. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Gli attualmente positivi continuano a salire, con 29.768 persone in isolamento. Mentre sono 6 le vittime del virus nelle ultime 24 ore, per un totale che sale a 11.953 morti dall’inizio della pandemia il 21 febbraio 2020.