Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 13 novembre

Il bollettino con i numeri covid in Italia oggi, sabato 13 novembre, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione, tutte in zona bianca – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti mentre l’indice Rt e l’incidenza salgono. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli.

Sono 1.125 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 novembre 2021 in Veneto, secondo i numeri del bollettino covid comunicati dal governatore del Veneto Luca Zaia.

Zaia ha anche spiegato che “oggi abbiamo 360 ricoverati negli ospedali: ricordiamo che l’80% dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati ma ricordo che rappresentano solo il 15% della popolazione quindi si tratta di dati importanti. Siamo davanti a quella che potremmo già definire la ‘pandemia dei non vaccinati'”.

Sono 431 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 13 novembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione diffusi dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 431 su 31.361 test di cui 8.892 tamponi molecolari e 22.469 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,37% (4,8% sulle prime diagnosi)”, scrive su Telegram, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 6.077.668.

Sono 30 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 13 novembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (tutti riguardano residenti) sono stati rilevati su un totale di 596 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 5. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 26 di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 919 (+24).

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 1.485 somministrazioni di cui oltre mille sono terze dosi. Finora 434.591 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,6 per cento del totale della popolazione residente), 398.313 hanno completato il ciclo vaccinale (72 per cento) e 15.932 sono le terze dosi, per un totale di 848.846 somministrazioni effettuate.