Covid oggi Italia, 6.764 contagi e 31 morti: bollettino 6 novembre

Sono 6.764 i contagi da coronavirus in Italia oggi, sabato 6 novembre 2021, secondo numeri e dati covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 31 morti che portano il totale a 132.365 dall’inizio dell’emergenza. I nuovi casi sono stati individuati su 491.962 tamponi, il tasso di positività è all’1,4%.

TOSCANA – Sono 459 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 6 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione secondo quanto riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani su Telegram. Continua a salire anche in Toscana il numero di contagi di Covid e aumenta anche il tasso di positività rispetto ai test effettuati.

Oggi i nuovi casi sono stati registrati su 28.511 test di cui 8.935 tamponi molecolari e 19.576 test rapidi. Ieri i nuovi casi erano stati 381 su 30.949 test. Ne deriva che il tasso dei nuovi positivi oggi è 1,61% (5,2% sulle prime diagnosi), mentre ieri era 1,23% (4,2% sulle prime diagnosi).

PUGLIA – Sono 239 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 6 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 19.418 tamponi. Spiccano i 73 casi in provincia di Taranto e i 52 in provincia di Foggia. Sono 43 i nuovi casi in provincia di Bari. Le persone attualmente positive in Puglia sono 3.331. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 142. In terapia intensiva, invece, 19 persone.

PIEMONTE – Sono 391 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 6 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi (di cui 147 dopo test antigenico) sono pari allo 0,6% di 60.642 tamponi eseguiti, di cui 51.725 antigenici. Dei 391 nuovi contagiati gli asintomatici sono 206 (52,7%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 21, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 198 (-8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.501. I tamponi diagnostici finora processati sono 8.631.189 (+60.642 rispetto a ieri), di cui 2.394.251 risultati negativi.

Due decessi di persone positive al test del Covid-19, di cui nessuno oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte.

LAZIO – Sono 807 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 6 novembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 43.439 tamponi di cui 17.094 molecolari e 26.345 antigenici con un tasso di positività dell’1,8%. Da ieri ci sono stati 441 guariti. I ricoverati sono 480, 6 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 59, una in meno. I casi a Roma città sono a quota 359

Dall’Asl Roma 1 si segnalano 95 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nell’area dell’Asl Roma 2 si contano 178 casi e 1 decesso; nell’Asl Roma 3, 86 nuovi casi e nessun decesso; nell’Asl Roma 4, 55 nuovi casi e 1 decesso; nell’Asl Roma 5, 78 nuovi casi e zero decessi; nell’Asl Roma 6, 150 nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 165 nuovi casi: 73 nell’area dell’Asl di Frosinone; 39 nuovi casi e un decesso nell’area dell’Asl di Latina; 21 nuovi casi in area Asl di Rieti; 32 in zona Asl di Viterbo.

VALLE D’AOSTA – Sono 5 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 6 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Il totale delle persone fino ad oggi contagiate salea 12.333. I positivi attuali sono 63 di cui 59 in isolamento domiciliare e quattro ricoverati in ospedale.

I guariti sono complessivamente 11.796, +9 rispetto a ieri, mentre i casi fino ad oggi testati sono 93.269 e i tamponi effettuati 239.468. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 474.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 409 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 6 novembre, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 2 per un totale nella Regione di 3.875. In isolamento 2.934 persone.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 118.909 persone con questa suddivisione territoriale: 25.726 a Trieste, 53.784 a Udine, 23.503 a Pordenone, 14.243 a Gorizia e 1.653 da fuori Regione.

CALABRIA – Sono 244 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 6 novembre in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri nessun decesso, il totale delle vittime del Covid in Calabria resta fermo a 1.454 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.776 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 96. In isolamento 143 persone, mentre i ricoverati sono 5 in più e le terapie intensive occupate sono stabili a 5.