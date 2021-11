Covid oggi Germania, 25.543 contagi e 37 morti nelle ultime 24 ore

Continua a salire l’incidenza dei contagi covid-19 in Germania, arrivata oggi a 191,5 casi su 100mila abitanti nell’arco di sette giorni. Lo rende noto l’Istituto Robert Koch, il cui bollettino giornaliero registra oggi 23.543 nuovi contagi e 37 morti.

L’incidenza a livello nazionale si attestava ieri a 183,7 contagi ogni 100mila abitanti. La settimana scorsa era a 149,4 e un mese fa a 62,6. Il contagio è particolarmente alto in due land orientali. In Sassonia l’incidenza è arrivata a 444 casi, con valori oltre a 500 in tre città e cinque dei dieci distretti. In Turingia l’incidenza tocca i 419,9 contagi. Segue la Baviera, nel sud della Germania, con una incidenza di 293 casi.

In crescita anche l’incidenza dei ricoveri, arrivata a 3,91 ogni 100mila abitanti su scala nazionale. Il picco in Germania fu raggiunto a Natale 2020 con una incidenza di 15,5 ricoveri ogni 100mila abitanti.