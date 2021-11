Covid oggi Gb, 30.693 contagi e 155 morti

Nel Regno Unito sono 30.693 i nuovi casi confermati di coronavirus. Sono stati inoltre registrati altri 155 decessi. Lo riporta il Guardian. Ieri erano stati segnalati 34.029 contagi e 193 morti. Il dato sui decessi comprende chi è deceduto entro 28 giorni dalla diagnosi.

Intanto, il paese accelera sulla terza dose di vaccino per arginare la quarta ondata covid. Sarà possibile prenotarsi per il richiamo del vaccino anti Covid già da lunedì, con un mese di anticipo rispetto a quando sarebbe possibile fare la terza dose. Il Servizio sanitario nazionale (Nhs) è allìopera per modificare il sistema di prenotazione e permettere di fissare un appuntamento con un mese di anticipo, con l’obiettivo di accelerare in vista dell’inverno “difficile” che si preannuncia.

Finora, chiunque fosse in attesa di fare la terza dose del vaccino doveva comunque aspettare sei mesi dalla seconda per potersi prenotare per il richiamo. Sarà ora possibile prenotarsi anche dopo cinque mesi, in modo da essere vaccinati alla scadenza esatta dei sei mesi.