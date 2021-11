Covid oggi Francia, 70 morti in un giorno

Cresce l’incidenza dei casi di Covid oggi in Francia, superando i 100 casi ogni centomila abitanti per la prima volta dopo due mesi. Il bollettino di oggi, registra 70 morti nelle ultime 24 ore e 7.361 malati attualmente ricoverati, di cui 1.257 in terapia intensiva. Ieri i pazienti Covid in ospedale erano in tutto 7.111, con 1.210 in terapia intensiva.

Il tasso d’incidenza nell’ultima settimana, scrive ‘Le Parisien’, è cresciuto del 40% rispetto ai sette giorni precedenti. Oggi l’incidenza su 100mila abitanti ha superato i 100 casi. Una stima del suo valore reale, tenendo conto del ribasso fisiologico di casi registrati dopo il weekend, arriva a 117,2 casi su 100mila abitanti. Più di un terzo dei dipartimenti ha un tasso d’incidenza superiore a 100, mentre la quasi totalità supera i 50.