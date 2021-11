Covid oggi Austria, salgono ricoveri terapie intensive: verso nuove misure

Continuano a salire i contagi di coronavirus in Austria, con i ricoveri in terapia intensiva che si avvicinano a 300, soglia oltre la quale scatteranno ulteriori misure restrittive. Il bollettino odierno riporta 4.523 contagi (una settimana fa erano 2.850) e 292 pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Secondo il piano in cinque tappe del governo di Vienna, oltre i 300 ricoveri in terapia intensiva l’accesso a ristoranti e bar verrà permesso soltanto a persone guarite o vaccinate. A partire da 500 ricoveri la regola varrà per tutti i luoghi dove si mangia e beve. Con 600 ricoveri, i non vaccinati saranno sottoposti a lockdown e potranno uscire di casa solo per validi motivi.