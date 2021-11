Covid oggi Austria, aumento contagi: nuove misure in arrivo

Nuovo aumento di contagi da coronavirus in Austria oggi, 5 novembre 2021, secondo i dati del bollettino covid. In 24 ore sono stati registrati 9.388 casi positivi, poco al di sotto del record di 9.586 contagi raggiunto un anno fa. La situazione negli ospedali resterebbe relativamente stabile. In giornata potrebbe esserci una riunione del governo con le amministrazioni regionali per decidere se siano necessarie nuove misure per contenere i contagi.

Vienna ha già deciso che dalla fine della prossima settimana si potrà entrare nei ristoranti o andare dal parrucchiere solo se si potrà dimostrare di essere vaccinati contro il Covid-19 o di essere guariti dopo aver contratto l’infezione.