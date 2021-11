Covid oggi Alto Adige, 256 contagi e nessun decesso: bollettino 14 novembre

Sono 256 i contagi da coronavirus registrati in Alto Adige oggi, 14 novembre, secondo i dati del bollettino covid della Regione. Eseguiti 935 tamponi. Non si registrano decessi e rimane a 1.217 vittime il bilancio complessivo delle vittime da inizio pandemia. Stabili i ricoveri dei pazienti covid in ospedale: 65 si trovano nei reparti ordinari e 8 in terapia intensiva. I guariti sono 79.883 mentre superano quota seimila le persone in quarantena (6.151).