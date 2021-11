Limiti agli spostamenti legati al covid e nuove restrizioni durante il Natale avrebbero un impatto sull’economia italiana per oltre 10 mld con conseguenze pesanti per il commercio, per migliaia di imprese e per tutto il comparto del turismo. Per questo Assoutenti propone una alleanza operativa tra consumatori, industria, imprese, sindacati e Terzo settore per evitare nuove chiusure.