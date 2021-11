Covid Italia, bollettino 16 novembre

Sono 7.698 i nuovi contagi da Covid in Italia individuati ieri, 16 novembre, su 684.710 tamponi effettuati, con un tasso di positività all’1.10%. Secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 74 i morti in un giorno. 3.970 i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari. 481 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.