Covid Germania oggi, nuovo picco incidenza contagi

Covid oggi Germania, nuovo picco dell’incidenza. Le autorità sanitarie tedesche hanno riportato 32.048 contagi in 24 ore, per un totale di 5.077.124 da inizio pandemia. Esattamente una settimana fa il valore era di 21.832 nuove infezioni. Il Robert Koch Institut ha stabilito che l’incidenza nazionale su sette giorni ha fatto registrare un nuovo picco, ed è ora a 312,4. Lunedì della scorsa settimana il valore aveva superato la soglia dei 200, il livello più alto dall’inizio della pandemia. Da allora, ogni giorno sono stati registrati nuovi massimi. Ieri il numero di nuovi contagi denunciati per 100.000 abitanti su una settimana era 303, una settimana fa era 213,7, contro il 70,8 del mese precedente.